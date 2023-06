Niente festa della birra "Rembambeer", parla il Comune

Niente festa della birra "Rembambeer" a San Vittore Olona, ora interviene il Comune.

Niente "Rembambeer", parla il Comune

Ieri l'annuncio dell'associazione: quest'anno non si svolgerà il classico "Rembambeer", festa della birra in questi anni ospitata al centro sportivo Malerba di San Vittore Olona. Tutto nasce a causa dei noti problemi degli impianti sportivi soggetti al contratto del Ppp, partenariato pubblico privato approvato dall'ex Giunta comunale. Ora sulla vicenda interviene il sindaco Daniela Rossi: "In merito al 'Rembambeer' annullato, si precisa che la situazione era stata ampiamente illustrata dalla sottoscritta a due rappresentanti dell’associazione lo scorso mese di maggio così come l’Ufficio tecnico ha prontamente informato dei nuovi termini di apertura fino al 30 giugno. Di tutto ciò l’associazione è ben consapevole e insieme si sono fatte delle ipotesi per la realizzazione dell’evento quanto prima possibile. Ringraziamo l’associazione per il comunicato sintetico e chiaro pubblicato sul loro sito ma preme ribadire che l’Amministrazione comunale, suo malgrado, è stata vittima essendo stata costretta a risolvere il contratto per

gravi inadempimenti del gestore. D’altra parte gli uffici competenti devono attivare le procedure necessarie nel rispetto del contratto e a norma di legge".

I problemi del centro sportivo

Come noto il centro sportivo Malerba è oggi senza gestore: il Comune aveva "rilevato gravi inadempienze contrattuali" (accuse respinte dallo stesso gestore) e aveva interrotto il contratto con l'ente gestore per poi riuscire a prolungare l'utilizzo dell'impianto fino al 30 giugno 2023.