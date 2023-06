Caos impianti sportivi, annullato il "Rembambeer"

Niente edizione 2023 del "Rembambeer" a causa della vicenda degli impianti sportivi di San Vittore Olona.

Niente "Rembambeer" al Malerba

Niente festa della birra a San Vittore Olona. Per tanti era già cominciato il conto alla rovescia per l'edizione 2023 del "Rembambeer", l'evento clou dell'estate sanvittorese che da qualche anno aveva portato, al centro sportivo Malerba, musica live, birra e divertimento. Ma in queste ore è arrivata la doccia fredda: "Ci dispiace davvero comunicare che, nostro malgrado, l’edizione 2023 del Rembambeer non ci sarà - annunciano i membri dell'associazione - Abbiamo provato in ogni modo, ma purtroppo le circostanze relative al centro sportivo Malerba ci hanno penalizzato, e le tempistiche non ci hanno aiutato. Certamente ritorneremo con ancora più voglia di prima auspicando, come tutti i sanvittoresi, una soluzione definitiva alla situazione del nostro centro sportivo".

Il caos delle strutture sportive

Come noto, i campi sportivi sanvittoresi da anni non vivono una situazione tranquilla: nell'aprile 2019, l'ex Amministrazione comunale, aveva firmato il Ppp, contratto di Partenariato pubblico privato per la ristrutturazione dei campi sportivi (Malerba e via Roma) e loro gestione; un progetto che l'Amministrazione comunale successiva aveva dichiarato "carente di documentazione" e da qui era seguito un lungo periodo di stop fino ad arrivare alla recente decisione di salutare il gestore con tanto di chiusura del Malerba (la cui attività è stata poi prorogata per un altro mese).