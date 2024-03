"Mi piace da morire", spettacolo per la festa della donna

"Mi piace da morire", spettacolo in scena a Cerro Maggiore.

"Mi piace da morire", in scena per le donne

"Mi piace da morire". Questo lo spettacolo comico musicale in programma sabato 9 marzo 2024, alle 21, all'auditorium di via Boccaccio di Cerro Maggiore, a ingresso libero. Uno spettacolo di e con Debora Mancini e con Daniele Longo alla parte musicale.

"Uno spettacolo da vedere con le amiche con le quali si condivide tutto, e farsi quattro risate, col proprio compagno, e sorridere dell’amore, in gruppo, per ritrovarsi con i vecchi amici e da soli, perché c'è sempre tempo per sorridere, soprattutto l'8 marzo - afferma l’assessore alla Cultura Daniel Dibisceglie - Il tradizionale appuntamento della Festa della Donna sarà il prologo della rassegna teatrale dedicata ad Anita Bollati".

Parla la protagonista

Debora Mancini, protagonista e regista, racconta la genesi dello spettacolo: "Quando ho deciso di scrivere questo nuovo spettacolo non sapevo da dove cominciare. Quindi ho chiamato mio marito e gli ho detto: 'Tu mi piaci da morire, grazie! E mi sono messa a scrivere, partendo dalla mia stanza, una stanza tutta per sé, un cuore pulsante, dove vivo le mie contraddizioni, paure, gioie'".