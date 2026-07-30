Grazie alla passione ed al paziente lavoro di Pasquale Campolo, prende il via sabato 1° agosto 2026 la mostra fotografica organizzata dal Circolo Socio Culturale Hobbisti con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano, dal titolo: “Il cielo sopra di noi”

In partenza la mostra “Il cielo sopra di noi”

L’attrazione esercitata dal cielo notturno e la curiosità indotta nell’uomo per i fenomeni che avvengono sopra la sua testa non hanno una data e si perdono nella notte dei tempi, chi di noi non viene irresistibilmente attirato ad osservare quelle tenui luci che punteggiano la notte?

Di notte, nelle giornate ti tempo sereno, la volta celeste si popola di stelle e pianeti che si accalcano in certe aree per lasciarne sguarnite altre. sembra di poterle toccare ma sono lontanissime.

Stelle, navigatori e costellazioni

Fin dall’antichità, alcune stelle sono diventate più importanti di altre mostrando ai navigatori la rotta da seguire, esperti marinai che da tempi immemori percorrono il mare, stelle che hanno permesso loro di intraprendere viaggi e commerci in mare, e perfino le migrazioni.

La creatività umana ha poi saputo disegnare nel cielo legami tra gli astri dandogli forma e nomi, le costellazioni e non ultima la luna, protagonista indiscussa del cielo notturno, cambia forma e dimensione con regolarità, altre volte anche il colore, illuminando la notte ed il cuore di chi la osserva.

Le immagini della mostra

Anche Pasquale Campolo non ha saputo resistere al fascino della volta celeste e descrive, con sue parole anche tecniche, le immagini della mostra.

“Sono appassionato sia di astronomia che di fotografia e queste foto sono state scattate in diversi anni. Incominciamo dalla cometa Hale-Bopp. Questa cometa è stata la tra le più luminose del XX secolo. Visibile ad occhio nudo per diciotto mesi a partire dal settembre 1996. Si pensa che ritornerà tra migliaia di anni. Inutile dire che questa foto è stata scatta in analogico. Un’altra foto notevole è il passaggio del pianeta Venere davanti al Sole. Il prossimo passaggio è previsto per 11 dicembre 2117. Questa foto è stata scattata il 6 giugno 2012 con reflex digitale con un filtro speciale sull’obbiettivo. Volevo favi notare quanto è piccolo Venere in confronto al Sole. Venere è solo un po’ più piccolo rispetto alla Terra. Altra notevole foto è l’eclisse parziale di Sole vista da Milano nell’anno 2015. Anche questa scattata con reflex digitale con speciale filtro sull’obiettivo. Un’altra foto notevole è l’eclisse di Luna. Scatta con fotocamera ultra zoom con tempo 1/8 di secondo in quanto la luce era moto poca. Si vede rossa la Luna perché è illuminata solo dalla luce che passa dall’atmosfera terrestre. Questa foto è stata scattata da una spiaggia molto buia, Marina di San Lorenzo, (Reggio Calabria) il 7-9-2025. Un’altra foto notevole è la via Lattea. Scattata con macchina a terra con una decina di secondi di esposizione. Scattata sulla spiaggia di Condofuri (Reggio Calabria). Una foto notevole è la congiunzione Giove – Venere. Scattata a Bocale (Reggio Calabria). Scattata con mirrorless digitale. Per ultimo l’allineamento Luna – Venere – Giove e Mercurio. È già difficile trovare questo allineamento, ma avere anche Mercurio, che è un pianeta molto difficile da osservare, è sinonimo di pazienza. In quanto essendo molto vicino al Sole è sempre immerso nella luce solare. Foto scatta con smartphone a Bocale (Reggio Calabria)”.

Visite alla mostra

La mostra sarà liberamente visitabile nell’atrio del Municipio fino alla fine del mese di agosto 2026, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico del Comune di San Giorgio S/L, in Piazza IV Novembre 7, ma resterà chiusa il sabato pomeriggio e la domenica.