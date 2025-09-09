In Fiera arrivano anche i nonnini della Casa Famiglia

In Fiera a San Vittore Olona visita speciale anche per gli ospiti della Casa Famiglia.

Casa Famiglia, ospiti in visita alla fiera

Ieri, lunedì 8 settembre 2025 si è svolta a San Vittore Olona la tradizionale fiera del paese. Tra i numerosi residenti accorsi a vedere le bancarelle e stand delle associazioni, anche gli ospiti della Casa Famiglia di Fondazione Mantovani è stato un momento speciale, per vivere i sapori, i suoni e colori di un evento così importante e ricco di socialità.

L’organizzazione

“Le animatrici, supportate da parenti e volontari, hanno facilitato gli ospiti durante la passeggiata all’aperto e la visita alle bancarelle e agli stand collocati lungo la via centrale – spiega Elena Zanzottera dell’Equipe Animativa della Casa Famiglia – Al fine di permettere ad un numero sempre maggiore di residenti di partecipare all’uscita, l’intera giornata è stata dedicata all’evento. I volti dei partecipanti si sono illuminati di sorrisi, mentre gli occhi curiosi si sono soffermati sulle bancarelle di dolciumi e degli animali. L’uscita ha dato anche l’opportunità di incontrare amici e conoscenti, insomma, un’altra bella occasione di stare insieme in allegria. Il clima piacevole è stato altresì d’aiuto alla buona riuscita dell’iniziativa. Ancora una volta la nostra Casa Famiglia conferma la sua natura di realtà aperta e quanto mai calata all’interno della comunità locale. Arrivederci al prossimo anno”.