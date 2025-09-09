“La Fiera sanvittorese”, tornano bancarelle ma anche teatro e divertimento

“La Fiera sanvittorese” di San Vittore Olona, torna la tradizione.
E’ tornata, puntuale come ogni anno, la Fiera sanvittorese di San Vittore Olona. Lunedì, lungo la via Roma, stand di ambulanti e associazioni. Prima, sabato sera nel parco di Villa Adele, concerto del Complesso bandistico mentre domenica, stesso luogo, in scena lo spettacolo “Aperi…scena” della Compagnia dialettale sanvittorese. Nelle due serate aperitivo insieme alla Pro Loco. Sabato invece in paese sono arrivati i Madonnari di Bergamo con anche laboratori per ragazzi.
