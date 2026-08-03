Il lascito Paganini va in mostra: il Comune cerca un esperto d’arte giapponese

Prosegue il percorso avviato dal Comune di Legnano per valorizzare il prezioso lascito testamentario di Giuseppe Paganini, il cittadino legnanese che ha donato alla città una ricca collezione di opere d’arte e reperti affinché fosse resa fruibile al pubblico.

Il Comune cerca un esperto d’arte giapponese

Palazzo Malinverni ha infatti pubblicato l’avviso per selezionare un esperto d’arte giapponese che curerà la mostra “Tracce d’Oriente, Radici di Terra”, in programma a Palazzo Leone da Perego tra novembre 2026 e gennaio 2027. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 di lunedì 31 agosto.

Un’esposizione per dare seguito alle volontà del benefattore

La mostra nasce proprio per dare attuazione alle volontà espresse da Giuseppe Paganini nel suo testamento. Il benefattore aveva infatti lasciato al Comune una collezione di ceramiche, avori e lacche giapponesi, oltre a reperti archeologici e opere pittoriche del XX secolo, disponendo che il patrimonio fosse opportunamente valorizzato e reso fruibile a ogni tipo di pubblico. Il lascito comprendeva anche un appartamento, destinato a finanziare le attività di catalogazione, restauro ed esposizione delle collezioni, consentendo così all’Amministrazione di avviare il percorso di valorizzazione del patrimonio donato.

Si cerca un esperto di arte giapponese

Proprio per la particolarità delle opere, il Comune ha deciso di affidare la curatela della mostra a una figura altamente specializzata. Il professionista dovrà possedere competenze specifiche nell’arte giapponese, ma anche essere in grado di progettare un percorso espositivo inclusivo e accessibile, così da garantire la massima fruibilità dell’esposizione, come espressamente richiesto dal benefattore. La selezione sarà affidata a un’apposita commissione giudicatrice che valuterà i curricula dei candidati e procederà successivamente con un colloquio.

Un progetto sostenuto da Regione Lombardia

L’esposizione rientra nel progetto “Tracce d’Oriente, Radici di Terra”, presentato dal Museo civico Guido Sutermeister nell’ambito di un bando di Regione Lombardia. L’iniziativa ha ottenuto un contributo regionale di 28mila euro, risorse che contribuiranno alla realizzazione della mostra e alla valorizzazione della collezione. L’avviso pubblico con tutti i requisiti e le modalità di partecipazione è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Legnano.

Nella foto di copertina: alcune ceramiche giapponesi che fanno parte della collezione che Giuseppe Paganini ha lasciato al Comune di Legnano