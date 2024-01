Bancario lascia al Comune quadri, reperti archeologici e opere d'arte giapponesi

Quadri, reperti archeologici, opere d'arte giapponesi e un immobile. A donarli al Comune di Legnano è stato un cittadino, di professione bancario, spentosi nel luglio 2023.

Bancario lascia al Comune collezioni d'arte e un appartamento

Palazzo Malinverni, con delibera di Giunta, ha espresso la volontà di conseguire i legati ereditari disposti con testamento dal legnanese. I legati sono: la collezione di quadri, con l’onere di esporli periodicamente; i vasi e i reperti archeologici, con l’onere di destinarli al Museo civico Guido Sutermeister; la collezione di ceramiche, lacche, avori, argenti e bronzi giapponesi con l'onere di esporre la collezione al pubblico; la proprietà di un appartamento con cantina e box a Legnano per ricavarne le somme necessarie a catalogare, restaurare ed esporre tutte le opere

Per quanto riguarda i reperti archeologici, già prima della scomparsa, il benefattore li aveva consegnati secondo legge alla competente Soprintendenza, che li ha poi assegnati al Museo Sutermeister.

"Questi legati arricchiscono il patrimonio culturale della città"

"L’Amministrazione è interessata a beneficiare dei legati testamentari disposti dal nostro concittadino per il rispetto nei confronti della sua volontà e per arricchire il patrimonio culturale della città e metterlo a disposizione della collettività -commenta l’assessore alla Cultura Guido Bragato - Adesso comincia un lavoro che interesserà i nostri uffici per l’acquisizione amministrativa, l’inventariazione dei beni e la loro iscrizione nel patrimonio comunale. Parallelamente dovremo aprire una riflessione sui luoghi in cui esporre queste collezioni per valorizzarne le specificità e permetterne la migliore fruizione da parte del pubblico. È una sfida che, come Amministrazione, ci apprestiamo ad affrontare volentieri".

L'acquisizione dell'immobile dovrà passare in Consiglio comunale

Se per i tre legati che riguardano le collezioni si renderanno necessari esclusivamente atti gestionali da parte dell’Amministrazione, per l’acquisizione dell’immobile servirà una deliberazione da parte del Consiglio comunale.