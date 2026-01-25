Il Gruppo fotografico ha accolto Anna Melis

Il Gruppo Fotografico di Cornaredo, attivo all’interno della Pro Loco Cornaredo, da alcuni mesi ha avviato una serie di incontri con fotografi professionisti per approfondire temi che spaziano dalla tecnica fotografica alla post produzione.

Gruppo fotografico Cornaredo

Un percorso pensato per offrire ai fotografi amatoriali nuovi strumenti e stimoli, che verranno poi messi in pratica durante le uscite fotografiche organizzate dal gruppo. Mercoledì scorso, nella sede del gruppo presso la Sala Mostre della Filanda, la fotografa Anna Melis ha presentato quaranta immagini di street photography, dando vita a un incontro molto partecipato. Attiva da anni nel panorama lombardo, Melis si dedica alla fotografia di strada e a progetti narrativi sulla vita quotidiana, distinguendosi per uno stile attento ai dettagli, ai gesti spontanei e alle atmosfere urbane.

Anna Melis

«La street photography è osservazione, ma anche condivisione», ha sottolineato durante la serata, sintetizzando il filo conduttore dell’incontro. Il Gruppo Fotografico invita chi desidera avvicinarsi alla fotografia a partecipare alle proprie iniziative – dalle serate di approfondimento alle uscite sul territorio – e al corso di fotografia in partenza mercoledì 4 marzo presso la Sala Mostre della Filanda in piazza Libertà. Le iscrizioni sono aperte: informazioni disponibili sulla pagina facebook o via mail scrivendo a gruppofotograficocornaredo@gmail.com.