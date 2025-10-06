Il “Gatto curioso” spunta nel rione popolare: è il nuovo murale di Cheone

Il “Gatto curioso”, nuova opera del writer Cheone, abbellisce il quartiere delle Gescal di Nerviano.

Cheone torna all’opera con il “Gatto curioso”

“Il gatto curioso” è la nuova opera di Cheone, il famoso writer che è tornato a dare colore al quartiere popolare delle Gescal di Nerviano. All’anagrafe Cosimo Caiffa, l’artista ha realizzato il suo secondo murale su una parete di una palazzina del rione: stavolta si tratta di un simpatico felino.

La soddisfazione del sindaco

“Il nuovo murale è ora visibile nel quartiere Gescal nell’ambito del progetto ‘La Città Dipinta’ – spiega il sindaco Daniela Colombo – L’opera, scelta direttamente dai cittadini attraverso il sondaggio promosso dal Comune, raffigura un gatto incuriosito dal volo di una farfalla, simbolo di meraviglia, leggerezza e voglia di riscoprire la bellezza che ci circonda. Con questo intervento, l’arte torna a essere strumento di rigenerazione e coesione sociale, capace di valorizzare gli spazi e unire la comunità. ‘La Città Dipinta’ prosegue così il suo percorso di riqualificazione urbana, portando colore, cura e partecipazione nel cuore del quartiere. Un segno che trasforma i muri in arte e l’arte in dialogo”.