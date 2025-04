Fenicotteri rosa "in volo" sulla piazza: l'opera di Cheone per il 25 Aprile

Fenicotteri rosa in volo su Piazza della Vittoria a Nerviano: l'opera del writer Cheone per il 25 Aprile.

Fenicotteri rosa "volano" sulla piazza

Un gruppo di fenicotteri rosa in volo. E' questo il murale che sta prendendo forma in piazza della Vittoria a Nerviano, a cura del famoso writer nervianese Mimmo Caiffa in arte Cheone. Ed è quello che hanno scelto i partecipanti al sondaggio lanciato, a marzo, dal Comune. In occasione infatti degli eventi per l'80esimo della Liberazione dalla dittatura nazifascista, l'Amministrazione comunale aveva promosso l'iniziativa "Colora la libertà" dove i cittadini erano chiamati a scegliere tra due opere che Cheone dove realizzare: una aveva come tema fiori e farfalle, l'altra i fenicotteri rosa in volo. Ed è stata quest'ultima l'opera che ha ottenuto più voti e che ora il writer sta realizzando nella centralissima piazza del capoluogo. E sarà inaugurata durante le manifestazioni del 25 Aprile.

Il significato dell'opera

"La scelta iconografica è solo in apparenza leggera: i soggetti utilizzati e il contrasto cromatico catturano l’attenzione e invitano alla riflessione - spiegano dal palazzo comunale in merito all’opera in realizzazione - I fenicotteri, con la loro eleganza, diventano simboli di libertà, movimento e rinascita. Il volo rappresenta l’evasione da ogni forma di oppressione e l’aspirazione ad un’esistenza lieve e spensierata. Il colore rosa evoca delicatezza e speranza mentre lo sfondo verde fa eco alla natura e al rinnovamento della vita".

"Nel progetto realizzato a Nerviano, Cheone ha voluto interpretare il tema della Libertà non solo come condizione storica da celebrare ma anche come tensione continua dell’essere umano verso l’autodeterminazione, la bellezza e la pace - afferma il sindaco Daniela Colombo - I fenicotteri, sospesi nel volo, sembrano suggerire che la libertà non è mai conquistata una volta per tutte ma va custodita e coltivata ogni giorno come un equilibrio fragile e prezioso».

L’iniziativa si inserisce nel progetto più ampio della 'Città dipinta', volto a valorizzare e abbellire il patrimonio architettonico di Nerviano attraverso la street art: l'obiettivo è quello di trasformare spazi urbani in vere e proprie tele a cielo aperto dove l'arte diventa strumento di memoria, riflessione e identità collettiva".