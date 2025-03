Via al sondaggio per scegliere il murale del 25 aprile

Via al sondaggio per scegliere il murale che sarà realizzato a Nerviano per il 25 aprile.

Murale del 25 aprile, via al sondaggio

Il Comune di Nerviano ha lanciato il sondaggio per far scegliere ai cittadini il murale del 25 aprile, nell'ambito delle celebrazioni per gli 80 anni della Liberazione dalla dittatura nazifascista. "Colora la libertà" è il nome scelto per l'iniziativa.

Le parole del sindaco

"Per celebrare questa ricorrenza, oltre alle molteplici iniziative già annunciate in collaborazione con l'Anpi, il Comune di Nerviano vuole che siano i cittadini per scegliere il murale commemorativo che arricchirà il nostro territorio" annuncia il sindaco Daniela Colombo. L'artista Cosimo Caiffa, in arte Cheone, noto per la sua straordinaria capacità di raccontare storie ed emozioni attraverso l’arte urbana, ha infatti realizzato due proposte di murales che interpretano il tema della "Libertà" in modo evocativo e originale.

"Ogni opera rappresenta un punto di vista unico e profondo su un valore che è fondamento della nostra società; ora spetta ai nervianesi esprimere la loro preferenza contribuendo così a rendere questa ricorrenza ancora più sentita e condivisa" prosegue Colombo.

L'opera

L’iniziativa si inserisce nel progetto più ampio della "Città dipinta", volto a valorizzare e abbellire il patrimonio architettonico di Nerviano attraverso la street art. L'obiettivo è quello di trasformare spazi urbani in vere e proprie tele a cielo aperto dove l'arte diventa strumento di memoria, riflessione e identità collettiva.

Il sondaggio

Il murale vincitore del sondaggio verrà realizzato in Piazza della Vittoria, "divenendo un simbolo visibile e duraturo dell'importanza della libertà e della memoria storica - afferma il sindaco - Sarà un'opera che parlerà alle generazioni presenti e future, ricordando i sacrifici del passato e invitando alla costruzione di un futuro di pace e inclusione. Invitiamo tutti i cittadini a prendere parte attivamente a questa scelta collettiva. Il rendering delle due proposte artistiche è disponibile sui canali ufficiali del Comune di Nerviano dove sarà possibile esprimere la propria preferenza attraverso un sondaggio on line https://www.comune.nerviano.mi.it/.../419996/pagsistema.html