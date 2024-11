Il Coro divertimento vocale incanta tutti per i 35 anni della Zattera

Il Coro divertimento vocale incanta tutti con il concerto a Legnano per i 35 anni della cooperativa sociale La Zattera.



La Zattera, grande festa col Coro divertimento vocale

Una grandissima serata all'insegna della musica, a favore dell'inclusione. E' stata quella andata in scena la sera di venerdì 8 novembre 2024 al Teatro Tirinnanzi di Legnano. Sul palco il Coro divertimento vocale, con oltre 100 coristi accompagnati da una band: in repertorio brani rock, soul e funky, tutto per nell'ambito dei festeggiamenti per i primi 35 anni della cooperativa sociale La Zattera di Legnano impegnata nell'inserimento lavorativo di giovani e adulti con speciali necessità. E la serata è stata un successo: tanti brani che hanno fatto la storia della musica, impossibile per tutti rimanere seduti e tanto, tantissimo divertimento.

Andrea Paladino, gli applausi al giovane batterista

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato quando Andrea Paladino, uno dei ragazzi della Zattera, è salito sul palco unendosi al coro, suonando la batteria (Andrea è un talento dietro ai tamburi, tanto da aver già vinto due talent show): e insieme al coro si è esibito in una bellissima versione di "Uptown funk" di Bruno Mars.



I 35 anni della cooperativa sociale

Importante, come detto, l'anniversario della Zattera: "E' dal 1989 che siamo presenti a Legnano, dove cerchiamo di fare quello che meglio ci riesce: far star bene i ragazzi che frequentano la nostra cooperativa - ha ricordato il presidente Franco Landonio in apertura di serata - Siamo partiti con poco, con due 'tronchetti', poi piano piano sono diventati degli 'alberi' grandi in quanto siamo riusciti finora a portare avanti tutti i nostri progetti. Ringrazio ovviamente tutti: da quelli che hanno iniziato questa avventura, quelli che ci sono stati e quelli che purtroppo non ci sono più, quelli che ci sono adesso e quelli che ci saranno in futuro. Le difficoltà, si sa, sono tante. Abbiamo l'attività lavorativa - coi nostri ragazzi impegnati in attività di assemblaggio per conto terzi - e altre più educative che cercano di portare i nostri ragazzi a delle autonomie maggiori così da integrarsi e avere una vita sociale. E se questi ragazzi stanno bene con noi vuol dire che stanno bene poi a casa e con tutti. E questo è e sarà il nostro obiettivo".

"Porto i saluti del sindaco Lorenzo Radice e di tutta l'Amministrazione comunale ed è presente anche il Presidente del Consiglio comunale Umberto Silvestri rapprensentando così l'intera istituzione - ha dichiarato Anna Pavan, assessore al Benessere e Sicurezza sociale - La cooperativa è partita da legnanesi doc ma in poco tempo si è aperta ad altri comuni; è partita da volontari puri, senza mai perdere lo spirito del volontario ma acquisendo una grande professionalità dando così un aiuto qualificato. E questo rende la cooperativa una ricchezza per tutta la comunità".

In occasione dei 35 anni, la Zattera ha effettuato già diverse attività (la gelatata in estate, la gita nel centro di Legnano e la mostra di pittura alla Famiglia Legnanese) e l'8 dicembre 2024 sarà la volta del pranzo di Natale.