Mostra collettiva di pittura dei ragazzi della Zattera: a Legnano, in Famiglia Legnanese.

Continuano le iniziative nell’ambito dei festeggiamenti per i 35 anni della cooperativa sociale La Zattera di Legnano.

Domani, sabato, e domenica, l'appuntamento è con La Zattera nella sala delle vetrate della Famiglia Legnanese - in via Matteotti a Legnano- per la seconda edizione della mostra collettiva di pittura dei ragazzi della cooperativa, dal titolo "Navigando tra le correnti...artistiche". L'inaugurazione è in programma sabato 19 ottobre 2024, alle 11, poi la mostra sarà aperta dalle 11 alle 17 e domenica 20 ottobre 2024 dalle 10 alle 17. Si potranno ammirare le opere realizzate da Alex Losa, Corrado Dazio, Damiano Casadio, Davide Galati, Federica Figlia, Valentino Olgiati, Francesco Franza, Graziano Casamassima, Ilaria Di Blasi, Luca La Rocca, Marco Giordano, Massimo D'Urbano, Katia Lorenzo, Rose Affri, Simonetta Listorti, Stefano De Luca, Stella Baxhia, Emanuela Cosenza, Danilo Toto, Christian Toto, Andrea Paladino, Alessandra Bigoni, Antonella Vitale, Tiziano Mamino, Massimiliano Villarà, Andrea Selno, Christian Tosi, Davide Gasparri, Fabio Chiamone, Edmir Cekaj, Mattia Qualliu e Antonella Napoli.

L'esposizione

I ragazzi della Zattera, quindi, tornano a vestire i panni degli artisti. "Dopo la prima esposizione di 'Falsi famosi', seguita all'attività di arte proposta dalla cooperativa ai suoi ragazzi, siamo lieti di riproporre i loro capolavori dopo un ulteriore cammino artistico, coadiuvato da una volontaria e dagli operatori presenti nelle ore di arte - spiegano dalla Zattaera - Abbiamo proposto ai ragazzi altre opere famose, inserendole in cinque 'correnti artistiche', perchè sperimentassero la diversità stilistica che è possibile mettere in campo quando ci si esprime col pennello. Ciò ha implicato un'osservazione attenta delle opere e poi l'utilizzo di strumenti e di metodi differenti, a seconda delle correnti pittoriche".