La Zattera alla scoperta delle bellezze della città per i primi 35 anni

La Zattera, cooperativa sociale di Legnano, ha fatto una "gita" speciale nel centro cittadino.

La Zattera alla scoperta delle bellezze delle città

"Quattro passi per le vie di Legnano. Riscopriamo le bellezze della nostra città". Questo il titolo dell'iniziativa, svoltasi sabato 14 settembre 2024, nel centro cittadino che ha visto protagonista la cooperativa sociale La Zattera nell'ambito delle iniziative per i suoi primi 35 anni di attività. Ragazzi, educatori e genitori si sono ritrovati, alle 10, in Piazza San Magno: qui, ad attenderli, vi era Valentino, uno dei "volontari ciceroni" che ha illustrato a tutti la Legnano di una volta, come appariva in precedenza la piazza per poi passare a nozioni sulla basilica di San Magno che è stato poi da tutti visitata. Stessa cosa fatta nel vicino municipio. Per tutti poi aperitivo al The mode. "Per i nostri primi 35 anni stiamo organizzando diverse iniziative - commenta il presidente Franco Landonio - Prima di questa gita, abbiamo fatto la pizzata, la gelata, la gita ad Assisi, la vacanza a Cattolica, la mostra di fotografie fatta dai ragazze e dalle ragazze. E ora? Il 20 e 21 ottobre ci sarà la mostra - in Famiglia Legnanese - dei quadri realizzati dai ragazzi durante l'attività di arte, a novembre arriverà al Teatro Tirinnanzi il Coro di divertimento vocale per poi passare, a dicembre, alla cena tutti insieme per scambiarci gli auguri per questi 35 anni".



La cooperativa

La Zattera nasce come progetto di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati attraverso il lavoro di assemblaggio, grazie all'attuazione di percorsi di educazione al lavoro, di manualità e socialità, in un ambiente lavorativo protetto. A questo, all'interno della cooperativa sociale di Legnano, si affianca l'attività del Cse (Centro socio educativo), rivolto a persone con disabilità che necessitano di apprendere e consolidare le conoscenze e di valorizzare le abilità possedute. Obiettivo della cooperativa è permettere ai suoi membri di acquisire autonomia e integrazione sociale, attraverso progetti individualizzati.