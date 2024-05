Il circolo hobbisti presenta una mostra dedicata ai tram

Da lunedì 3 e fino a sabato 29 giugno 2024 il Circolo Socio Culturale Hobbisti con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano organizza l'esposizione fotografica personale "TRAM 2.0" di Giovanni Rombi.

Appassionato di fotografia, musica e pittura, parla di sé affermando: “Ciascuno di noi ha dentro di sé qualcosa che lo rende diverso da tutti gli altri: il modo di pensare, di parlare, di stare in mezzo alla gente, di guardare, di ridere, di piangere, di arrabbiarsi, di lottare, di stare con sé stessi, di stare di fronte al dolore o alla gioia, di amare.

"Ciascuno è, nella propria diversità, portatore di una «immensa ricchezza» e, secondo me, anche di una «immensa bellezza», per quanto a volte possa sembrare difficile. Le mie foto e le mie elaborazioni non sono nient’altro che il «mio» sguardo sulla realtà, su tutto quello che mi circonda e mi appassiona, sia che siano riferite alle persone (ho una predilezione per i ritratti), che alla natura, ai paesaggi o alle città". Nei miei primi anni di vita, all'inizio degli anni '60, ho vissuto al numero 1 di viale Toscana a Milano, e ricordo ancora oggi molto vividamente, che uno dei miei passatempi preferiti era affacciarmi alla finestra del primo piano e vedere sferragliare sulle rotaie quasi sotto casa, queste strane scatole di latta verdastre (ora sono di tutti i colori), che passando ogni tanto emettevano uno strano suono scampanellante e qualche fiammella azzurra sopra i loro tetti".

"Ne sono rimasto affascinato! Per mano o in braccio a mia mamma o mio papà, oppure seduto su scomode panche di legno, mi lasciavo trasportare, estasiato, alla scoperta di una città meravigliosa! Oggi sono passati più di 60 anni, eppure per me, sia Milano che i tram, non perdono il fascino che avevano di quando ero un piccolo esploratore. L'idea di questa raccolta con alcuni “esemplari” è nata dal desiderio di condividere la mia visione di queste “scatole magiche colorate” e i luoghi che attraversano. La scelta stilistica delle foto come “acquerelli digitali” invece, è per puro e semplice gusto personale. Mi è sempre piaciuto disegnare, ma non avendo mai avuto il tempo per studiare quest'arte in modo serio, ho trovato nella fotografia e negli strumenti messi a disposizione per la sua manipolazione, dei validi alleati per poter dar sfogo alla mia fantasia “pseudo-artistica”.