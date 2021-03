La bella iniziativa delle socie del corso di cucito della Pro loco di Gaggiano: sacchetti di stoffa per le boccette utilizzate dai malati oncologici dell’ospedale San Carlo

I sacchetti hand made di Pro loco per i malati oncologici

Una bella iniziativa della Pro loco Gaggiano, ed in particolare delle socie del corso di cucito “Gaggiano fatto a mano”, che si sono impegnate nella creazione di sacchetti di stoffa che saranno consegnati all ospedale San Carlo per i malati oncologici. Spiegano i soci: “Per la terapia a rilascio graduale, i pazienti devono portare una boccetta appesa appesa al collo per 48 ore: i sacchettini realizzati con stoffa di recupero durante il corso – che al momento si svolge virtualmente – serviranno a questo scopo. Complimenti ragazze! Orgogliosi di avere nella nostra associazione persone come voi”.