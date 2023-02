Giacomo Poretti in scena con "Funeral home": "Affrontiamo il tema della vecchiaia e della morte"

Giacomo Poretti al Teatro Tirinnanzi di Legnano: successo per il suo spettacolo "Funeral home".



Giacomo Poretti: "Commedia sulla vecchiaia e sulla morte"

Il pubblico di Legnano gli ha regalato applausi a scena aperta. Un successo, la sera di ieri, venerdì 3 febbraio 2023, per lo spettacolo "Funeral home" che ha visto sul palco Giacomo Poretti (famoso col trio Aldo, Giovanni e Giacomo) e la moglie Daniela Cristofori, con la regia di Marco Zoppello. Si ride ma si affrontano anche temi delicati, delicatissimi. Lui nei panni di Ambrogio, 82enne, lei in quelli della moglie Rita. Devono andare a un funerale. Lei vuole arrivare, e anche presto. Lui non ne ha la minima voglia perchè della morte è terrorizzato. Si ride e si riflette, quindi, tutto in una funeral home. Spettacolo che è piaciuto, eccome. E che ha riportato, ancora una volta, Poretti in zone a lui tanto care: Legnano, dove è stato infermiere e caposala nell'ex ospedale, Busto Garolfo dove è nato, e Villa Cortese dove è cresciuto. "Stiamo portando questo spettacolo in tanti teatri ma quando sono qui l'emozione è doppia, pechè Legnan l'è un gran Legnan" ha detto il comico salutando il pubblico.

Le parole di Poretti

"Si tratta di una commedia scritta da me e Daniela, con la regia di Marco Zoppello, una commedia con risvolti poetici - ha raccontato Poretti (vedi la videointervista) - tema è quello della vecchiaia e anche della morte. Diciamo che i comici hanno sempre affrontato questo tema scabroso e difficile, proprio perchè solo loro hanno sfidato questa tematica sulla scena. E così anche noi ci mettiamo in fila dietro questa bella tradizione". Morte che Poretti ha visto quando è stato infermiere e caposala proprio al vecchio ospedale di Legnano così come aveva raccontato, sempre al Tirinnanzi, presentando il suo libro "Turno di notte" e lo spettacolo "Chiedimi se sono di turno": "Ci ho lavorato per 11 anni, un lavoro che inevitabilmente ti mette davanti alla malattie e, purtroppo, sì, anche alla morte". E i progetti futuri, sia col trio che da solo? "Col trio abbiamo appena finito la fatica del film 'Il grande giorno' che è nelle sale e poi avrà una seconda vita sulle piattaforme, è un progetto per il quale abbiamo lavorato due anni - afferma Poretti - Vedremo cosa succederà più avanti, almeno per un anno il trio non farà niente. Io intanto continuo a portare in giro lo 'Funeral home' e con ogni probabilità, l'anno prossimo, farò un nuovo spettacolo. Ma è ancora talmente vago che per il momento non si può dire veramente niente".