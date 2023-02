Le autorità festeggiano Davide Zullo

Per Davide Zullo, dopo le competizioni, è arrivato il momento dei riconoscimenti della sua città. Dopo lo straordinario secondo posto ai mondiali in India, il campione di Abbiategrasso ha ricevuto i complimenti dalle autorità locali e regionali.

Porta alto il nome della città

Una serata ricca di emozioni quella che si è consumata qualche giorno fa, per il club Quang Trung di Qwan Ki Do nella palestra in via Leonardo Da Vinci ad Abbiategrasso, che ha ospitato il sindaco Cesare Nai, la vicesindaco, assessore allo sport e alla cultura Beatrice Poggi, il presidente del Consiglio comunale Francesco Bottene, l’assessore alla sicurezza Chiara Bonomi e i membri della consulta sportiva Leonardo Capraro e Alessandro Bianchi; Silvia Curati di Regione Lombardia, l’assessore allo sport di Regione Lombardia Curzio Trezzani; per congratularsi e festeggiare il giovane atleta abbiatense di 23 anni, Davide Zullo che la scorsa settimana ha conquistato il secondo posto nella categoria combattimento gradi maschile durante la competizione mondiale svoltasi a Nuova Delhi.

Il riconoscimento del sindaco Nai

“Un grande orgoglio per Abbiategrasso i cui colori sono sventolati sul podio in India, insieme ai colori italiani - hanno ricordato il primo cittadino e la vicesindaco - lo sport fa bene non solo al fisico ma anche alla mente e allo spirito di chi lo pratica perché oltre a conoscere uno sport, l’atleta impara ad affrontare varie situazioni che li succederanno nel corso della sua vita”.

L’assessore alla sicurezza, Chiara Bonomi, si è complimentata per la scuola “Qwan Ki Do” riconoscendo che praticando l’arte marziale la persona avrà maggiori conoscenze per potersi proteggere da una eventuale aggressione e si sentirà più sicuro di se stesso.

Da parte di tutta l’amministrazione comunale e regionale, dal club Quang Trung di Qwan Ki Do, un grazie speciale a Davide per le emozioni e per essere stato fonte di orgoglio per la città del leone.