Festa del Lazzaretto: musica, tradizione, trenino e...volo

Festa del Lazzaretto a Nerviano: prosegue l'attesissimo appuntamento molto sentito nell'intero territorio.

Festa del Lazzaretto, ce n'è per tutti

Entra nel vivo l'edizione 2021 della Festa del Lazzaretto, promossa dall'associazione Collage e la Comunità pastorale san Fermo. Nello spazio di via Roma si sarà sempre la mostra mercato del libro e del fumetto; nella chiesa del Lazzaretto venerdì 24 settembre 2021, alle 17 Rosario e meditazione mentre domenica, alle 9.15, Messa e, alle 16, Vespero e benedizione; sabato 25, concerto delle Amiche sì con tributo a Gianna Nannini, Loredana Bertè e altre cantanti alle 21 nella palestra di via Roma.

Sabato alle 21 e domenica alle 16, 16.30, 17, 17.30 e 18, l'associazione I sottopalco proporrà Le giornate al tempo della peste nel chiostro dell'ex monastero degli Olivetani (in caso di maltempo in sala Bergognone).

La giornata di domenica: trenino e...volo

Ricca la giornata di domenica: per tutta la giornata trenino per giro turistico del paese, dalle 15.30 alle 17.30 emozione del volo con mongolfiera ed elicottero (prenotazione allo 0331.589693 oppure associazione.collage@libero.it).

Poi il gran finale: alle 21.15 (zona della chiesa del Lazzaretto) spettacolo pirotecnico e, alle 21.40, concerto omaggio a Ennio Morricone accompagnato da spettacolari giochi di luce laser:

Per gli eventi occorre il Green pass.