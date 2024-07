Scontro tra furgone e moto, centauro finisce nel fossato

Scontro tra furgone e moto a Nerviano, centauro nel fossato.

Prima lo scontro tra un furgone e una moto, poi il centauro che finisce in un fossato a lato della strada. E' l'incidente avvenuto a Nerviano nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 luglio 2024. Intorno alle 15.30, lungo la Sp109, è avvenuto lo scontro tra i due mezzi, con il motociclista che è poi finito in un piccolo fosso.

I soccorsi

Inizialmente le condizioni del motocilista, un 56enne, sembravano gravi: sul posto, in codice rosso, sono infatti arrivati i soccorritori con l'ambulanza della Croce bianca di Sedriano, l'automedica e la Polizia locale. Per fortuna l'uomo se l'è cavata solo con qualche contusione ed è stato portato in codice giallo all'ospedale di Legnano.