Non ce l'ha fatta l'81enne investito da un'auto

Non ce l'ha fatta l'81enne che era stato investito in via Toniolo a Nerviano.

Il decesso dopo essere stato investito

Era la mattina di venerdì 12 luglio 2024 quando era stato investito da un'auto in via Toniolo, a Nerviano. L'81enne era stato portato all'ospedale in codice rosso: aveva riportato diverse ferite ma c'era ottimismo sulle sue condizioni. Poi, dopo un peggioramento improvviso, l'uomo - che abitava in paese - è deceduto.

L'incidente

Quella mattina, l'incidente si era verificato poco prima delle 10. L'anziano era stato investito da una vettura che viaggiava lungo la stessa via. Sul posto erano intervenute l'ambulanza del 118, l'automedica e la Polizia locale.