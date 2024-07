Investito da un'auto: 81enne grave in ospedale

Investito da un'auto a Nerviano: 81enne grave in ospedale.

Investito da un'auto

E' stato investito da un'auto. E' quanto successo la mattina di oggi, venerdì 12 luglio 2024, a Nerviano. Tutto è accaduto poco prima delle 10 in via Toniolo. E' qui che un uomo di 81 anni è stato investito da una vettura che stava viaggiando lungo la stessa via.

I soccorsi

Le condizioni dell'uomo sono subito parse serie: sul posto, in codice rosso, è arrivata l'ambulanza del 118 insieme all'automedica e alla Polizia locale. L'81enne è stato trasportato all'ospedale di Legnano in codice rosso: è ricoverato con prognosi riservata. Gli agenti si stanno occupando di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.