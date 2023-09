Festa dül Sasen, tutto pronto per l'evento

Festa dül Sasen a Buscate, torna il grande appuntamento.

Festa dül Sasen, ecco l'iniziativa

Ottobre è alle porte e sta per tornare la Festa dül Sasen a Buscate. E con l’evento, che si terrà domenica 1 ottobre 2023, tornerà, dalle 9 alle 18, la tradizionale fiera, a cui parteciperanno numerose attività e associazioni locali.

Per tutto il giorno, saranno presenti in piazza San Mauro le associazioni, tra cui la Protezione Civile, l’Avis (che effettuerà gratuitamente la prova della glicemia e della pressione) e la Croce Azzurra con i fiori per raccogliere fondi per la nuova ambulanza.

Quest’anno la festa ha anche il patrocinio del Parco del Ticino, che pur non avendo un suo stand personale, metterà a disposizione della comunità materiale informativo di vario tipo.

Via Roma ospiterà i gonfiabili e una trentina di bancarelle di hobbisti, mentre in piazza Baracca sarà allestito nel pomeriggio il Mercatino dei Bambini.

Anche lo sport sarà presente

Inoltre, dalle 15 l’Asd Nuovo Tennis Buscate, l’Asd Buscate Calcio, Urban connections Asde Buscate Atletica 2022 si riuniranno sempre in piazza Baracca per presentare le loro attività. Il Bar da Rino, la Trattoria Corona, il ristorante Scià on Martin e LABottega 21 proporranno i piatti tradizionali, da acquistare preferibilmente su prenotazione. La giornata terminerà con la celebrazione del Rosario, alle 20.30, nella chiesa di Santa Maria della Neve.