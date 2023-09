Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 30 e domenica 1 ottobre 2023

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 30 e domenica 1 ottobre 2023

NERVIANO - Concerto omaggio a Francesco Guccini

Domani, sabato 30 settembre, sarà invece la volta di un concerto speciale, in memoria di due giovani amiche del Collage venute a mancare anni fa: alle 21.30, nella sala del Bergognone, andrà in scena il concerto omaggio a Francesco Guccini «D'amore di morte e di altre schiocchezze» col trio acustico formato da Paolo Montanari alla voce, da Elisa Minari al basso ed Alessandro Peretto alla chitarra (membri dei Ma noi no, cover band dei Nomadi).

CERRO MAGGIORE - «Una canzone per Gabriella».

Questo il titolo del concerto in programma domani, sabato, alle 21 all'auditorium di via Boccaccio.

Ad organizzare l'evento, in ricordo della cerrese Gabriella Andreasi e di Daniela Cassina (moglie dell’ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi) amiche e coriste del coro Let's Gospel di Nerviano, decedute l'8 ottobre 2022 in un incidente stradale (provocato da un automobilista ubriaco senza patente nè assicurazione) mentre tornavano dal workshop del Novara gospel festival; sul palco ci sarà proprio il Let's Gospel che animerà la serata dedicata alle due grandi amiche

CASTANO PRIMO - Festa dello sport

E’ il weekend della Festa dello sport. Dopo il rinvio per maltempo, domani, sabato, le associazioni sportive castanesi si ritrovano in piazza Ardizzone per la Festa dello Sport 2023, alle 16. Ad aprire la manifestazione sarà l'inaugurazione della bandiera di Comune Europeo dello Sport in piazza Mazzini alle 15.30. Dunque, l’attesa è finita, e l’appuntamento ormai dietro l’angolo. Il riferimento è proprio all’edizione 2023 della Festa dello sport, la manifestazione che si pone quale vetrina per mettere in risalto le associazioni sportive del territorio e che si svolgerà domani pomeriggio nelle piazze Mazzini e Ardizzone. Dalla pallavolo al calcio, dal basket al karate, è lunga la lista delle società coinvolte nell’appuntamento che scandisce la ripresa delle attività. Un’occasione di festa, per coloro che gravitano attorno alle realtà sportive castanesi, ma anche conoscenza, perché i curiosi avranno la possibilità di porgere domande sulle varie discipline a chi pratica queste ultime.

Il programma prevede, alle 17, l’inaugurazione della targa commemorativa di «Castano Comune europeo dello sport», che verrà ospitata proprio nella piazza centrale del paese.

La cerimonia del taglio del nastro durerà circa mezz’ora. Al termine è prevista la partenza vera e propria delle attività sportive. Una serata che si prepara a coniugare la voglia di fare sport con l’intrattenimento. A tal proposito sarà Davide Daccò a presentare questo appuntamento. Anche il gusto non verrà trascurato. Chi prenderà parte all’evento potrà infatti fruire del servizio di ristoro a cura dell’Associazione Noi come voi onlus insieme al Giliberti team.

SAN VITTORE OLONA - Festa dell'oratorio

Via alla festa dell'oratorio. Domani, sabato, alle 20.45 serata quiz a premi «Dr.Why» (con disponibili e patatine).

Domenica, alle 11, Messa di inizio anno oratoriano in chiesa parrocchiale, a seguire sul sagrato vendita di torte e biglietti lotteria, alle 12.45 pranzo della festa, dalle 15 giochi a stand per bambini e ragazzi, alle 16.30 esibizione di karate, jacko dance, ginnastica artistica, alle 18 estrazione premi lotteria (ci saranno torte, salamelle, patatine e stand delle associazioni).

E con la festa tornano anche i memorial del calcio che vedranno in campo i padroni di casa del Centro giovanile calcio (storica società dell’oratorio sanvittorese): domani, sabato, in scena il Memorial Donato Monticelli per la categoria Esordienti primo anno (alle 15 Centro giovanile calcio-Lainate Ragazzi, alle 16 oratorio Lainate ragazzi-Carcor Rescaldina, alle 17 Carcor Rescaldina-Centro giovanile calcio) mentre domenica toccherà al Memoria Michele Colombo per Pulcini primo anno (alle 15 Centro giovanile calcio-Gs San Marco, alle 16 Gs San Marco-Carcor Rescaldina, alle 17 Carcor Rescaldina-Centro giovanile calcio)

BUSCATE - Festa dul Sasen

Ottobre è alle porte e sta per tornare la Festa dül Sasen a Buscate. E con l’evento, che si terrà domenica 1 ottobre, tornerà, dalle 9 alle 18, la tradizionale fiera, a cui parteciperanno numerose attività e associazioni locali.

Per tutto il giorno, saranno presenti in piazza San Mauro le associazioni, tra cui la Protezione Civile, l’Avis (che effettuerà gratuitamente la prova della glicemia e della pressione) e la Croce Azzurra con i fiori per raccogliere fondi per la nuova ambulanza.

Quest’anno la festa ha anche il patrocinio del Parco del Ticino, che pur non avendo un suo stand personale, metterà a disposizione della comunità materiale informativo di vario tipo.

Via Roma ospiterà i gonfiabili e una trentina di bancarelle di hobbisti, mentre in piazza Baracca sarà allestito nel pomeriggio il Mercatino dei Bambini. Inoltre, dalle 15 l’Asd Nuovo Tennis Buscate, l’Asd Buscate Calcio, Urban connections Asde Buscate Atletica 2022 si riuniranno sempre in piazza Baracca per presentare le loro attività. Il Bar da Rino, la Trattoria Corona, il ristorante Scià on Martin e LABottega 21 proporranno i piatti tradizionali, da acquistare preferibilmente su prenotazione. La giornata terminerà con la celebrazione del Rosario, alle 20.30, nella chiesa di Santa Maria della Neve.

BERNATE - Tapasciada Bici Tay

Tutto pronto per la «Tapasciada BiciTav», la seconda edizione della camminata-pedalata in programma per domenica: ritrovo e iscrizione alle 8.30 alle 9.30, partenza dal Pra' Grand via Vittorio Emanuele a Bernate, per chi cammina corsa partenza alle 9, alle 9.40 per chi corre.

Sempre domenica ecco la Giornata dello sport nel parco della Canonica: alla mattina la Tapasciata, nel pomeriggio, dalle 16, le associazioni sportive si presenteranno al pubblico.

MAGENTA - Open day della Banda Vegia

Clarinetti, flauti, sax, ottoni e percussioni, non esiste che l’imbarazzo della scelta. Domani, sabato, alle 15.30 la Banda Civica Magenta apre le porte al «futuro musicale» tramite un Open Day nella sede della popolare «Banda Vegia», così chiamata familiarmente dai magentini, in via Melzi 6. L’iniziativa, oltre ad aprire le iscrizioni per l’anno 2023 – 2024 darà il via ai corsi di musica intitolati a Lorenzo Barenghi. Il solo vincolo per partecipare alla serie di lezioni riguarda l’età. Possono aderire solo i musicisti in erba che l’anagrafe notifica dai 9 anni in poi.

BERNATE-ARLUNO: Tapasciada Bicitay

Tapasciada BiciTav domenica 1° ottobre. La linea di partenza sarà a Bernate Ticino, al Pra’ Grand in via Vittorio Emanuele, e l’orario differirà per i corridori, che partiranno alle 9, e i ciclisti, che si presenteranno allo star alle 9.40. I percorsi, che seguono la pista ciclabile inaugurata lo scorso anno, attraverseranno poi Boffalora sopra Ticino, Marcallo con Casone, Ossona, Santo Stefano Ticino, e per ultimo Arluno, dove chi completerà la corsa potrà finalmente tagliare il traguardo dei 13 chilometri al parco di via Toti.

ARLUNO - Puliamo il mondo

Domenica 1° ottobre «Puliamo il Mondo» organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Legambiente e il Circolo Luna Nuova. I cittadini potranno infatti partecipare alla pulizia del Parco dell’Orologio, raccogliendo, muniti di cappellino, guanti e pinze forniti all’inizio del pomeriggio, i rifiuti e i mozziconi che rovinano la bellezza dei luoghi arlunesi.

BAREGGIO - Festa patronale

Festa Patronale organizzata dalla Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa con il Comune di Bareggio e con la partecipazione dei commercianti e delle associazioni del territorio.

Per venerdì 29 settembre al Cineteatro San Luigi alle 21 è in programma «Gratuitamente avete ricevuti, gratuitamente date», film a tema della festa «Un sogno per domani».

Sabato 30 settembre è prevista l'apertura in piazza della mostra «Traditio: le grandi consegne della vita» con anche l'esposizione dei lavori dei ragazzi delle scuole. Alle 18.30 ci sarà la Messa di saluto a don Marco Cazzaniga alla chiesa Madonna Pellegrina.

Domenica 1° ottobre, dalle 8 per tutto il giorno, in piazza Cavour e dintorni ci saranno bancarelle di prodotti tipici, commercianti locali e hobbisti. Alle 10 la Messa in chiesa SS. Nazaro e Celso e, al termine, la premiazione dei lavori delle scuole. Alle 11.15 invece la Messa in saluto a don Marco nella chiesa parrocchiale. Alle 12.30 pranzo comunitario, preparato dall'Avis, in oratorio a Bareggio. Dalle 15 alle 16 è in programma «Diario di bordo»: saluto a don Marco al Cineteatro San Luigi; mentre dalle 15.30, in piazza, ci sarà il laboratorio creativo natura per far conoscere ai bambini l'importanza dell'ambiente, dell'agricoltura e dei prodotti che derivano da essa. Alle 20.30 processione nel paese in occasione del 50esimo anniversario di ordinazione sacerdotale per don Pierangelo Pigliafreddo. Al termine della processione i presenti potranno assistere allo spettacolo delle fontane danzanti «Acqua Aria Terra Fuoco».

MESERO - Festa delle associazioni

L’autunno bussa alla porta e Mesero vuole trattenere l’estate per la coda con una manifestazione all’aria aperta. Organizzato dall’Amministrazione comunale e dal Senato Cittadino con la collaborazione della Pro Loco, domenica 1 ottobre via Piave e il cupolone si popoleranno di meseresi per la Festa delle Associazioni. Quindici sodalizi tra cui più della metà sportive si presenteranno al pubblico le proprie attività e iniziative prossime. Sul fronte sportivo fitto il programma pomeridiano dalle 14 alle 19. Alle 16.30 poi merenda e apericena per tutti.

OSSONA - Saluto a Don Angelo Oldani

Saluto ufficiale a don Angelo Oldani, che lascia il paese dopo 37 anni alla guida della comunità parrocchiale. Le celebrazioni per la partenza del sacerdote partiranno venerdì 29 settembre, alle 21, con l’adorazione eucaristica sul tema delle vocazioni. Nel pomeriggio di sabato 30 settembre prevista invece alle 16.30 la Messa ad Asmonte con aperitivo a seguire e alle 19.30 la pizzata con i giovani della Parrocchia.

Gran finale domenica 1° ottobre con ben due processioni in paese: la prima alle 10.30 con partenza dalla chiesa di San Bartolomeo e la seconda alle 18 accompagnata dal Corpo Musicale Ossonese. Attesa per i saluti conclusivi delle 19, in cui don Angelo si congederà dai fedeli e inizierà il nuovo capitolo della sua vita pastorale a Boffalora. Prossimo appuntamento il 19 novembre con l’ingresso ufficiale del nuovo parroco di Ossona don Andrea Cartabia.

SANTO STEFANO TICINO - Giornata ecologica

Giornata ecologica sabato 30 settembre. Alle 9 in Via Garibaldi ci sarà la divisione in squadre, dopodiché il trasferimento sui luoghi di raccolta e l’inizio delle operazioni di pulizia. Alle 11 ci sarà il rientro dei più piccoli, che concludono la giornata con un piccolo momento di creatività e la possibilità di piantare un piccolo albero. Infine, la premiazione della scuola primaria con più partecipanti e una gustosa merenda. Alle 12, il rientro degli adulti.

ABBIATEGRASSO: Palio di San Pietro, Giovani alla Cappelletta, Cambiamenti climatici in Europa

Palio: Domenica 1 ottobre 44esima Palio di San Pietro alle 18 la gara al quartiere fiera, nel pomeriggio sfilata storica della contrade tra le vie della città.

-Evento alla Cappelletta - L’amicizia è possibile: tu ci stai? Domenica 1 ottobre Appuntamento dalle 17 alla Cappelletta. Domenica 1 ottobre , presso la Cappelletta di via Stignani ad Abbiategrasso ci sarà una festa promossa dai giovani con momenti di incontro, dialogo, canti e tanta musica a cura di due gruppi musicali gli “Aristogambari” e la “ Stepbrothers band” che si esibiranno rispettivamente alle 21 e alle 22.

-Bar Piccadilly cambiamenti climatici: “Cambiamenti climatici in Europa: quali effetti sul nostro territorio?” Sabato 30 settembre 2023 alle ore 18:30 presso il bar Piccadilly, in Piazza Marconi ad Abbiategrasso. L'evento è stato organizzato con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità locale per quanto concerne i cambiamenti climatici in Europa e sui loro effetti sul nostro territorio. Parteciperanno l’europarlamentare Silvia Sardone, la consigliera regionale Silvia Scurati, Col. Mario Giuliacci ed il Prof. Andrea Giuliacci, Francesco Bottene presidente consiglio comunale Abbiategrasso e il Presidente Interprovinciale di Coldiretti Mi.Lo.Mb. Alessandro Rota. L'evento sarà moderato da Sergio Nicastro, Direttore di Settegiorni del Gruppo editoriale Netweek.

GAGGIANO - Gagian in festa

L'Amministrazione Comunale con la collaborazione di Pro Loco Gaggiano, organizza le giornate del 30 settembre e del 1 ottobre del Gagian in Festa. Concerto, street food, mercatini, sfilata di moda e intrattenimenti per grandi e piccini. Un programma ricco di iniziative ed intrattenimenti. Molte anche le iniziative organizzate dalla Comunità Pastorale di Gaggiano.

ALBAIRATE - Festa patronale

Festa Patronale: In occasione della festa patronale della Madonna del Rosario, il Comune di Albairate, la Pro Loco e la Parrocchia San Giorgio, con il supporto di volontari, artisti e musicisti, sono liete di proporre alla cittadinanza un programma di eventi pensati per vivere al meglio questa importante ricorrenza.

Rassegne artistiche, esposizioni, incontri con autori locali, concerti, pesca di beneficenza, momenti di devozione religiosa, incanto dei doni, cuccagna… tante occasioni per valorizzare le nostre tradizioni e sentirsi parte della comunità. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Da Venerdì 29 settembre a lunedì 2 ottobre

VERMEZZO CON ZELO - Sagra d'autunno

Domenica 1 ottobre dalle ore 10 via Manzoni/area mercato. Esposizione di moto, tour itinerante in moto, mercatini prodotti agro alimentari e risottata in piazza

