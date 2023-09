Gaggiano: risottata più sostenibile

Per una comunità più sostenibile, la Pro Loco Gaggiano in accordo con Assessorato all’Ambiente ed Eventi ha deciso di ridurre l’impatto ambientale della risottata di domenica 1 ottobre 2023, in programma in piazza Ferraroni alle 12.30.

Bicchieri riutilizzabili

Come? Utilizzando bicchieri riutilizzabili. Come funziona? Alla cassa, al momento del vostro ordine, vi verrà richiesta una piccola cauzione di 2 euro per il bicchiere riutilizzabile, che vi viene consegnato insieme alle bevande. La cauzione verrà restituita alla riconsegna del bicchiere.

I bicchieri riutilizzabili non sono una soluzione definitiva rispetto alle quantità di rifiuti che si producono, tuttavia possono contribuire a ridurli. Essendo lavabili e quindi riutilizzabili non finiranno nella spazzatura dopo il primo utilizzo, cosa che avviene con la plastica monouso, ma verranno riutilizzati più e più volte e poi potranno essere riciclati.

"Si tratta di un piccolo esperimento che ci darà la possibilità di valutarne l’utilizzo anche per altri eventi, più grandi e più strutturati. L’ambiente è di tutti, salvaguardarlo è un dovere di tutta la comunità" spiega l'Amministrazione.

La risottata è uno dei momento più sentiti di “Gagian in Festa 2023”, una serie di eventi in programma per domani, sabato 30 settembre e domenica: concerti, street food, mercatini, sfilata di moda e intrattenimenti per grandi e piccini.

Per prenotare la risottata è possibile scrivere a info@prolocogaggiano.it