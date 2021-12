Don Marco Longoni, ingresso ufficiale per il nuovo parroco

San Vittore Olona

Il sacerdote, che arriva da Varesotto, è attivo in parrocchia da qualche mese. Ora la cerimonia ufficiale di benvenuto

Don Marco Longoni è il nuovo parroco di San Vittore Olona da qualche mese: scocca l'ora dell'ingresso ufficiale in paese.

Don Marco Longoni, la cerimonia di ingresso

Don Marco Longoni tutto pronto per l’ingresso ufficiale del nuovo parroco don Marco Longoni. L’appuntamento è per domenica 5 dicembre 2021. Alle 15.30 è stato fissato il ritrovo in piazza Cardinal Ferrari, da qui partirà il corteo che arriverà fino in chiesa parrocchiale dove il sacerdote sarà accolto dalle autorità comunali, tra cui il sindaco Daniela Rossi, e dal Consiglio pastorale. Sarà presente anche il Vicario episcopale che presenterà don Marco alla comunità. A seguire, sarà celebrata la santa Messa.

Chi è il sacerdote

Longoni, 49 anni, originario di Gerenzano, è di fatto già attivo nella parrocchia sanvittorese da qualche mese dopo aver lasciato quelle che guidava ossia quelle di Bardello, Bregano e Malgesso: lui ad aver preso il posto dell’ex parroco don Giuseppe Pediglieri che aveva chiesto di essere mandato altrove (lui il successore di don Davide Bertocchi, andato in provincia di Napoli per studio).