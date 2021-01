Il parroco don Giuseppe Pediglieri lascia il paese

Il parroco don Giuseppe Pediglieri lascia San Vittore Olona. L’annuncio durante le sante Messe.

Il parroco don Giuseppe Pediglieri saluta la comunità

Dopo poco più di un anno il parroco don Giuseppe Pediglieri (nella foto in alto) lascia San Vittore Olona. Il sacerdote, entrato in attività dal settembre 2019 al posto dell’ex parroco don Davide Bertocchi (ora attivo in provincia di Napoli), dal 7 gennaio 2021 sarà operativo nel Varesotto, per la precisione nelle parrocchie di Gornate Olona e Castelseprio.

“In data 27 dicembre 2020 il sottoscritto ha incontrato il Consiglio pastorale della vostra comunità per anticipare questa notizia e dare alcune spiegazioni – ha annunciato dall’altare il vicario episcopale Luca Raimondi incaricato da Monsignor Mario Delpini – La notizia riguarda il vostro parroco don Giuseppe che, nei prossimi giorni di gennaio, lascerà la vostra parrocchia per un’altra destinazione. Tale trasferimento è stato richiesto da don Giuseppe stesso e avrebbe dovuto avvenire prima ma i mesi della pandemia hanno rallentato tale spostamento. La richiesta di don Giuseppe si fonda sul riscontro di alcune fatiche e quindi, per il bene suo e della comunità, si è pensato a questo avvicendamento. Ringrazio don Giuseppe perchè, soprattutto in questi mesi difficili per tutti, si è prodigato comunque per la vostra parrocchia. Egli sarà trasferito, come parroco, nelle parrocchie di Gornate Olona e Castelseprio, nella zona pastorale di Varese”.

In attesa della nomina del nuovo parroco di San Vittore Olona, arriverà nelle vesti di amministratore parrocchiale don Luigi Verga (che era stato parroco a Bareggio), fratello di don Roberto Verga parroco di Cerro Maggiore e Cantalupo che dovrebbe rimanere in carica fino a giugno: “Temporaneamente per la vostra comunità verrà nominato un amministratore parrocchiale: si tratta di don Luigi Verga, residente a Cerro Maggiore – ha proseguito Raimondi – Egli assolverà tutti i compiti del parroco, ovviamente solo per alcuni mesi, in attesa che venga nominato il nuovo parroco. Cari fedeli, queste notizie vanno accolte in uno spirito di preghiera che lascia da parte qualsivoglia chiacchiera o critica sterile. Personalmente ringrazio i membri del consiglio pastorale per il bellissimo e costruttivo incontro di domenica scorsa; a loro potete far riferimento per avere ulteriori delucidazioni. Vi raggiunga la benedizione dell’Arcivescovo e anche la mia”.

Nella foto qui sotto, don Luigi Verga:



