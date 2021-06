Don Marco Longoni sarà il nuovo parroco

Don Marco Longoni diventerà il nuovo parroco di San Vittore Olona: l'annuncio dato durante la santa Messa delle 18.

Don Marco Longoni guiderà i fedeli sanvittoresi

Sarà don Marco Longoni il nuovo parroco di San Vittore Olona. L'annuncio è stato durante durante la santa Messa delle 18 di oggi, sabato 12 giugno 2021, per voce dell'amministratore parrocchiale don Luigi Verga. Longoni, 51 anni, è attualmente parroco delle comunità di Bardello, Bregano e Malgesso, in provincia di Varese. Il suo incarico in paese avrà inizio dall'1 settembre 2021.

I predecessori

Longoni sarà quindi chiamato a condurre la parrocchia sanvittorese: da ricordare che, da gennaio, la comunità dei fedeli è guidata dall'amministratore parrocchiale don Luigi Verga (fratello di Roberto, parroco di Cerro Maggiore e Cantalupo) che si occuperà anche dell'oratorio estivo e che a settembre lascerà il paese con l'arrivo del nuovo parroco. Verga era stato chiamato a San Vittore dopo che don Giuseppe Pediglieri, parroco arrivato nel 2019 in sostituzione di don Davide Bertocchi (trasferitosi a Pozzuoli), aveva chiesto di essere mandato altrove prestando servizio a Gornate Olona e Castelseprio.