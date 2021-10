"Disegna la tua estate", vetrine e Premio culturale: pioggia di riconoscimenti

Corbetta

Serata di riconoscimenti per l'iniziativa promossa dal Comune

"Disegna la tua estate", vetrine e Premio culturale: premiazioni a Corbetta nella serata di sabato 9 ottobre, in sala polifunzionale.

Concorso delle vetrine

Assegnati i riconoscimenti ai vicnitori della tradizionale mostra-concorso; svelato il nome del vincitore dell'edizione virtuale sui social, ossia L'arte del dolce. Assegnato anche il Premio culturale al comitato di Castellazzo de' Stampi.

"Disegna la tua estate", gli attestati

Premiati i partecipanti all'iniziativa "Disegna la tua estate" promossa dal Comune di Corbetta, alla presenza del sindaco Marco Ballarini e del futuro assessore Giuliano Gubert. "Si tratta di un contest fatto in estate, su proposta ragazzi del Blu Box per tenere insieme ragazzi dopo la scuola - ha ricordato il primo cittadino - Contenitore in via Verdi che hanno lanciato anche proposte in questi anni, tra cui l’ultima è questo contest, disegnando e mostrando come loro vedono il mondo".

Le foto: