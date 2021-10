Corbetta

L'annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Marco Ballarini

Giuliano Gubert sarà nuovamente assessore a Corbetta: l'annuncio del sindaco.

Giuliano Gubert ancora in Giunta

Era ampiamente previsto, ora è arrivata la conferma ufficiale: Giuliano Gubert sarà ancora assessore nella nuova Giunta del riconfermato sindaco Marco Ballarini. Ad annunciarlo è stato proprio il primo cittadino durante le premiazioni, svoltisi ieri sera, per l'iniziativa "Disegna la tua estate".

Dopo la riconferma del vicesindaco Linda Giovannini, carica già annunciata ai cittadini prima del voto del 3 e 4 ottobre per le elezioni comunali, è arrivata quindi ora anche quella di Gubert che in questi anni ha detenuto la delega ad Attività produttive e Cultura e che ha raccolto un buon numero di preferenze personali.