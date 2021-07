Inaugurata la pista ciclabile di Castellazzo De' Stampi a Corbetta.

"Non è facile descrivere la soddisfazione che si prova quando si realizzano i propri sogni.

E questa è ancora più grande nel momento in cui il Sogno è condiviso con tutta la tua Comunità". Con queste parole, in sindaco di Corbetta Marco Ballarini, ha inaugurato ieri sera, 30 luglio, l’attesa pista ciclabile di Castellazzo De' Stampi."Un'opera in cui credo e crediamo moltissimo - ha continuato il primo cittadino - Grazie di cuore al Comitato di Castellazzo, per non essersi mai arreso in questi ultimi 20 anni nel chiedere questa infrastruttura, e permettetemi di ringraziare tutta la mia squadra per la loro tenacia.

Questa pista ciclabile è un'opera capace di legare e unire ancora di più la nostra nostra meravigliosa città". Così ha concluso il sindaco Ballarini, prima di ripartire ed inaugurare la pista con un bel giro in tandem, seguito da decine di cittadini, rigorosamente in bicicletta.