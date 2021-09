Dante 100X100 arriverà nei nove comuni del Polo culturale del Castanese a testimoniare la parte migliore della cultura occidentale. Il Polo culturale del Castanese, con i suoi nove comuni, diventa la mappa delle visioni contemporanee dantesche del viaggio ultraterreno nel 700° anniversario della morte di Dante Alighieri.

Dante 100 x 100: rimandata al 18 settembre la presentazione della mostra

Per cause di forza maggiore la presentazione ufficiale della mostra “Dante 100x100 – Cento artisti per cento Canti della Divina Commedia” è stata posticipata di una settimana e si terrà sabato 18 settembre alle ore 17.30 nel giardino della Cascina del Guado a Robecchetto con Induno (MI).

La Mostra

"Ritorna la grande avventura della lingua italiana in una mostra preziosa che coinvolge ben 100 autorevoli artisti contemporanei. Dal primo Canto, dolcemente illustrato da Ernesto Treccani si giunge a vedere “l’amor che move il sole e l’altre stelle” nel bellissimo iconico disegno di Fernando De Filippi. Nel mezzo gli altri 98 canti che si snodano in un percorso fiabesco, sognante e rivelatore, come si addice all’arte. Dalla netta xilografia di Togo (Migneco), alla sapiente mano narrativa di Paolo Baratella fino al “ri-taglio” provocatorio di Bros, passando per la medusa “femen” di Stefano Pizzi e agli interventi personalissimi di grandi Maestri del secondo Novecento come Daniele Oppi, Antonio Fomez, Gerardo Lo Russo, Giancarlo Colli, Ugo Sanguineti, Luigi Regianini, Massimo Marchesotti, Romeo Borzini o a quelli inaspettati dei giovani Matteo Capobianco, Sonda, Giuseppe Abbati, Carmine Sabbatella... (solo per citarne alcuni). Uno spaccato della visione contemporanea dell’arte su uno dei testi principe della cultura identitaria nazionale.

L’Italia ha dato un contributo decisivo in varie epoche alla nascita e allo sviluppo della cultura europea e, quindi, occidentale. Il nostro mondo, che di sicuro non è perfetto, ma che è certamente ancora un punto di riferimento della civiltà. Questo nostro mondo così distratto da continui, intermittenti, stimoli ha l’occasione di fermarsi un momento per guardare attraverso gli occhi di cento tra i più autorevoli artisti contemporanei italiani (e non) personaggi e fatti narrati da Dante nella sua Commedia".

“Dante 100X100 – cento artisti per cento Canti della Divina Commedia”