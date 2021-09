"Nel nome di Dante"... a Legnano

Si terrà nel cortile del Castello martedì 14 settembre alle 18, la presentazione pubblica di “Nel nome di Dante”, il programma di iniziative per celebrare il settecentenario della morte del Poeta.

"Nel nome di Dante" in scena a Legnano

L’iniziativa rientra nel Festival dantesco, è coorganizzata dall’associazione Liceali sempre e dal Comune di Legnano e si avvale della collaborazione di Famiglia Legnanese, Società Arte e Storia, Associazione Artistica Legnanese, Centro Culturale San Magno. Ad aprire “Nel nome di Dante”, le diverse sezioni espositive che saranno inaugurate sabato 18 settembre in tre sedi, a Palazzo Leone da Perego, in Famiglia Legnanese e al Castello; a seguire un ciclo di conferenze, a partire dalla fine di settembre, su diversi aspetti dell’universo dantesco, e altre proposte, anche per un pubblico di piccoli.

L'anteprima

L’anteprima inaugurale vedrà come primo momento la presentazione del programma da parte di Ornella Ferrario e Pietro Bonzi, dell’Associazione Liceali sempre, con l’intervento di Guido Bragato, assessore alla Cultura del Comune di Legnano. Quindi lo spettacolo teatrale “Convivio infernale” portato in scena dalla Compagnia dei Gelosi per la regia di Monia Martori e con la presenza di Luciano Mastellari. A conclusione sarà offerto un ristoro medievale.

L’ingresso è libero. Al pubblico sarà chiesta l’esibizione del green pass.