Famiglia Legnanese, un busto bronzeo per ricordare il presidentissimo Luigi Caironi

Famiglia Legnanese, nel 70esimo di fondazione sarà inaugurato il busto bronzeo di Luigi Caironi (scomparso nel 2017 a 94 anni) che per ben 35 anni, dal 1979 al 2013, fu alla guida dell’associazione e delle omonime Fondazione e Immobiliare.

Famiglia Legnanese, inaugurazione del busto di Luigi Caironi e premiazione dei soci storici

La cerimonia si terrà lunedì 12 luglio 2021, con inizio alle 19.30, nella sede di Villa Jucker in via Matteotti 3. Il busto di Luigi Caironi, che si guadagnò l’appellativo di "presidentissimo", sia per il lungo periodo delle sue presidenze sia per le numerose e valide iniziative che caratterizzarono i suoi mandati, è stato realizzato da Andreas Boccone della Fonderia artistica Battaglia di Milano. A scoprirlo sarà la consorte Marisa Rossi Caironi con il ragiù Giuseppe Colombo, e riceverà la benedizione del prevosto di Legnano monsignor Angelo Cairati. Nel corso della serata sarà inoltre consegnato un riconoscimento particolare ai soci iscritti all’associazione da 50 e più anni: Anna Maria Dell’Acqua Bossi (socia dal 1953), Claudia Vasconi Costa (dal 1956), Norberto Albertalli (dal 1970), Roberto Clerici (dal 1970) e Pietro Cozzi (dal 1972). «Sarà una serata conviviale che vivremo nel segno di grandi amicizie e di una lunga storia della nostra casa della cultura, del tempo libero e delle tradizioni locali - spiega il presidente Gianfranco Bononi, che farà gli onori di casa - Un momento voluto dai nostri consiglieri per ricordare l’amico Luigi, con cui abbiamo condiviso tanti anni di associazionismo al servizio della comunità del nostro territorio».

Per informazioni sulla serata, è possibile rivolgersi alla segreteria della Famiglia Legnanese allo 0331.545178.