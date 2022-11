"Come mai", il nuovo singolo di "Dan e i suoi fratelli"

La band "Dan e i suoi fratelli" ha pubblicato il suo nuovo singolo: è la cover di "Come mai".

"Come mai" di "Dan e i suoi fratelli"

E' uscito il singolo "Come mai", cover della celebre canzone degli 883 cantata da Max Pezzali. La band è quella di "Dan e i suoi fratelli", molto conosciuta in tutto l'Altomilanese e non solo.

Dopo l'esperienza di "The band", il format televisivo condotto da Carlo Conti in Rai, il gruppo è tornato incidendo proprio la cover presentata durante il programma. Un brano che piace subito, già al primo ascolto, e che anticipa un album di canzoni originali e con collaborazioni con artisti big della musica italiana.

"Ci piace il rock’n’roll ed il rock’n’roll piace alla gente - affermano Dan e i suoi fratelli (alla voce Daniele Sari, già corista di Francesco Gabbani all’Eurovision del 2017, artista per il quale la band ha aperto il tour estivo dell'artista in quell'anno) - Anche se forse non tutti sono pronti per questa musica, una cosa è certa ...ai vostri figli piacerà!". Qui il nuovo brano e altri della band.

L'originalità della band

Una band delle sonorità vintage ma molto attuali. E che piace al pubblico. "Siamo sempre in viaggio su di una Delorean, sì una macchina del tempo! - affermano dalla band - Avete presente le migliori Hit degli ultimi 30 anni del repertorio Italiano? Max Pezzali(883), Daniele Silvestri, Jovanotti, Achille Lauro? Immaginate se tutti questi artisti avessero dovuto scalare le classifiche negli anni '50 o '60 con le loro stesse canzoni. Cosa e come avrebbero fatto?

A questo punto del viaggio ci pensiamo e proviamo noi affiancando queste celebri canzoni rivisitate con dei nostri inediti". "Dan e i suoi fratelli", con all'attivo un centinaio di concerti all'anno, sono stati finalisti, tra le altre cose, finalisti al Fiat Music al Teatro Ariston di Sanremo nel 2018 e a Deejay on stage di Radio Deejay nel 2020. E ora sono in arrivo altre date importanti.