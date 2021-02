“Buon lavoro a Cartabia, nuovo ministro e amica della contrada e del Palio”

“Buon lavoro a Cartabia”: il messaggio della contrada San Bernardino di Legnano rivolto alla neo ministra.

Un augurio per il nuovo incarico era arrivato questa mattina da parte del Comune di Legnano. Ora a Marta Cartabia, originaria di San Giorgio su Legnano, molto conosciuta anche a Legnano e da ieri nominata Ministro alla Giustizia nel nuovo Governo Draghi, arriva il messaggio della Contrada San Bernardino: “La Reggenza, il Consiglio di Contrada e i contradaioli tutti di San Bernardino sono lieti ed orgogliosi per il nuovo e prestigioso incarico ministeriale della prof.ssa Marta Cartabia, che in gioventù, con la famiglia, ha frequentato il Maniero di via San Bernardino e partecipato alla sfilata del Palio, mantenendone ancora oggi un vivo ricordo – afferma il Gran Priore Alessandro Moroni – Alla Ministra le più affettuose felicitazioni ed un sentitissimo augurio di buon lavoro, invocando la benevola protezione di San Bernardino”.

Prima presidente donna della Corte Costituzionale

Marta Cartabia, nata il 14 maggio 1963 a San Giorgio su Legnano, è una costituzionalista, giurista e accademica italiana. Presidente della Corte Costituzionale dall’11 dicembre 2019 al 13 settembre 2020, è stata la prima donna a occupare tale carica. Il suo nome era circolato anche in seguito alla caduta del primo Governo Conte, si era infatti ipotizzato che potesse assurgere al ruolo di premier subentrando all’avvocato.