Ministro Cartabia, auguri di buon lavoro dal Comune di Legnano

Ministro Cartabia, auguri di buon lavoro dalla Città del Carroccio.

Ministro Cartabia, lo stretto legame con Legnano

Il sindaco di Legnano Lorenzo Radice rivolge a nome di tutta l’Amministrazione comunale “i più sentiti auguri di buon lavoro” alla professoressa Marta Cartabia, nominata ministro della Giustizia del Governo presieduto da Mario Draghi. “Cartabia, nata a San Giorgio su Legnano, con la sua famiglia ha intrattenuto significativi rapporti con la Città di Legnano, dove ha studiato e risieduto sino alla maggiore età – spiega Palazzo Malinverni in una nota – Per questo, nel 2016, il sindaco Alberto Centinaio le aveva conferito la benemerenza civica con la seguente motivazione: ‘Per il valore dei suoi studi giuridici e delle sue pubblicazioni, in particolare in materia di diritti umani e il lustro che la sua carica di componente della Corte Costituzionale dà al territorio del Legnanese’.

Prima presidente donna della Corte Costituzionale

Marta Cartabia, nata il 14 maggio 1963 a San Giorgio su Legnano, è una costituzionalista, giurista e accademica italiana. Presidente della Corte Costituzionale dall’11 dicembre 2019 al 13 settembre 2020, è stata la prima donna a occupare tale carica. Il suo nome era circolato anche in seguito alla caduta del primo Governo Conte, si era infatti ipotizzato che potesse assurgere al ruolo di premier subentrando all’avvocato.