Benemerenze civiche, chi saranno i premiati del 2026?

Benemerenze civiche del Comune di San Giorgio su Legnano, chi saranno i premiati? Si possono inviare le candidature.

Benemerenze civiche, le candidature

Fino al 17 aprile 2026 si potranno presentare le candidature per l’attestato di benemerenza (assegnabile anche alla memoria), la medaglia civica di San Giorgio. Le benemerenze civiche del Comune di San Giorgio su Legnano verranno consegnate in occasione del concerto del Corpo Musicale Cittadino Canegrate per la Festa della Repubblica in programma di sabato 13 giugno 2026, alle 21, davanti al Municipio.

Le parole del sindaco

“Il Comune di San Giorgio su Legnano, al fine di diffondere presso la comunità locale i valori del senso del dovere, del sacrificio, della cultura e della solidarietà attraverso l’esempio di individui e gruppi che si sono distinti, nella vita e nel lavoro, per il loro valore etico, morale, sportivo e culturale o per il coraggio e il senso del dovere dimostrato in specifiche occasioni, assegna onorificenze a quanti, persone fisiche, Enti o Associazioni onorano la comunità locale” ricorda il sindaco Claudio Ruggeri. La candidatura deve contenere l’indicazione del candidato, persona fisica, associazione o gruppo, con una motivazione che la giustifichi. La decisione spetterà poi alla Giunta comunale.