Tra le molteplici attività hobbistiche del circolo di San Giorgio su Legnano, la prima mostra del 2026 affronterà il tema dell’Arte Moderna partendo dall’originale interpretazione datale dall’artista.

Arte moderna e interpretazioni: al via la prima esposizione del 2026

Organizzata dal Circolo Socio Culturale Hobbisti con il patrocinio dal Comune di San Giorgio su Legnano, l’esposizione ruota attorno alla domanda: COSA FARE? Riprendendo le parole di Tiziana Rosmini “La mostra -Cosa fare?-, vuole sottolineare questi aspetti della creazione dell’opera: l’opera è da intendersi come la sintesi di vari momenti realizzativi, nei quali è avvenuto un contraddittorio, un divenire, una dinamica in cui si decide come agire sulle materie per dargli forma” l’intento di questa esposizione risiede nel coinvolgere, quando non provocare, i visitatori nelle riflessioni attorno al chiedersi “cosa fare?” quando si realizza un’opera, quindi, dare un significato e porre l’attenzione sul senso della creazione artistica, in quanto contenuto di ciò che si concretizza.

Le realizzazioni di Tiziana Rosmini

Oltre che di incontro e dialogo con l’artista, la mostra sarà occasione per scoprire le diverse realizzazioni di Tiziana nelle molteplici forme di espressione che ne sono derivate.

La mostra si terrà nel Laboratorio Hobbistico nel Comune di San Giorgio su Legnano, in Piazza IV novembre 7, e sarà liberamente visitabile durante la settimana dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, ed il sabato mattina dalle 10 alle 12. La mostra resterà invece chiusa sabato pomeriggio e domenica.