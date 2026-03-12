La musica dal vivo come esperienza condivisa, capace di unire qualità artistica e vicinanza al territorio anima “Aperitivi in Concerto”, la mini rassegna promossa dalle Scuole di Musica Niccolò Paganini in collaborazione con il Comune di San Giorgio su Legnano, in programma alle ore 11.00 presso la Sala Consiliare “Giacomo Bassi” (Piazza IV Novembre, 7).

Aperitivi in concerto: chiude il recital pianistico di Gabriele Toia

La rassegna si chiude sabato 14 marzo con un appuntamento dal taglio più intimo: il recital pianistico di Gabriele Toia, docente di pianoforte, clavicembalo e tastiere presso le Scuole di Musica Niccolò Paganini. Pianista dalla formazione ampia e trasversale, Toia dedica il programma ad alcuni tra i temi più significativi tratti dalle colonne sonore di Ryuichi Sakamoto, compositore Premio Oscar scomparso nel 2023, omaggiandone l’eclettismo stilistico e la capacità di attraversare i linguaggi della musica moderna con una cifra sempre personale e riconoscibile.

La rassegna è pensata come un ciclo di matinée accessibili, curati e coinvolgenti, ma è anche – e soprattutto – un modo concreto per raccontare ciò che sta dietro la vita quotidiana della scuola: un corpo docente di altissimo livello, composto da professionisti che uniscono l’insegnamento a una solida attività concertistica. Musicisti capaci di passare con naturalezza dall’aula al palco, sostenendo programmi intensi, repertori ampi e interpretazioni mature: la stessa qualità che si costruisce nella didattica diventa qui esperienza viva, davanti al pubblico.

Il commento del presidente Scazzosi

«Rassegne come Aperitivi in Concerto rendono visibile questo lavoro continuo, portando la musica fuori dalle aule e trasformandola in un momento di incontro accessibile, curato e di qualità. È un modo concreto per restituire al territorio ciò che nasce al suo interno: professionalità, talento e passione. – commenta Roberto Scazzosi, il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che sostiene le Scuole di Musica Paganini durante tutto l’anno -. Sostenere la musica sul territorio significa riconoscere il valore di chi, ogni giorno, costruisce occasioni di crescita culturale con serietà e competenza. La BCC di Busto Garolfo e Buguggiate affianca le Scuole di Musica Niccolò Paganini perché rappresentano un presidio stabile di formazione, capace di coniugare insegnamento, pratica artistica e apertura alla comunità. Come banca cooperativa, sentiamo la responsabilità di sostenere le istituzioni che generano valore nel tempo, non solo attraverso eventi, ma attraverso percorsi educativi e culturali che rafforzano l’identità delle comunità locali. La musica, in questo senso, è un investimento che produce relazioni, consapevolezza e futuro».

“Aperitivi in Concerto” è dunque una piccola rassegna, ma con un’ambizione chiara: offrire al pubblico del territorio tre incontri di qualità, diversi tra loro, e allo stesso tempo ribadire il valore di una scuola che cresce perché è abitata da musicisti veri, capaci di trasformare competenza e passione in una proposta culturale solida, contemporanea e partecipata.

Sede eventi: Sala Consiliare “Giacomo Bassi”, Piazza IV Novembre 7 – San Giorgio su Legnano

Orario: 11.00

Date: 28 febbraio (Trio Rose di Maggio) – 14 marzo (Recital pianistico Gabriele Toia)

Organizzazione: Scuole di Musica Niccolò Paganini, in collaborazione con il Comune di San Giorgio su Legnano.