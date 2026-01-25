Al cinema dell’oratorio le Proposte Culturali 2026

Ha preso il via con una grande risposta da parte della comunità la rassegna «Proposte culturali» promossa dalla Comunità Pastorale Santi Apostoli di Cornaredo.

Cinema Mignon

Il primo incontro dell’edizione 2026 della rassegna, svoltosi nella serata di venerdì 16 gennaio al cinema Mignon, con ingresso da piazzale Aresi, ha registrato una partecipazione numerosa e attenta, segno evidente di un interesse vivo per i temi proposti e della bontà del percorso intrapreso.

Oratorio Cornaredo

Ad inaugurare il ciclo è stato Emilio Cozzi, giornalista, autore e divulgatore scientifico specializzato in Spazio, che ha guidato il pubblico in una riflessione stimolante dal titolo «Geopolitica dello spazio: perché il nostro futuro si decide al di là del cielo». Un intervento capace di coniugare rigore scientifico e chiarezza divulgativa, aprendo interrogativi sul presente e sul futuro dell’umanità in un ambito spesso percepito come lontano, ma sempre più decisivo.

I prossimi appuntamenti

La rassegna proseguirà venerdì 30 gennaio alle ore 21.00 con l’incontro curato dalla Segreteria «Pace» di Caritas Ambrosiana, dedicato al tema «Educare alla pace: idee, esperienze per costruire una pace positiva oggi». Un’occasione preziosa per approfondire pratiche e percorsi educativi orientati alla non violenza e alla costruzione di relazioni giuste, in un contesto globale segnato da conflitti e tensioni. Il calendario continuerà venerdì 6 febbraio con don Michele Aramini, teologo e docente presso l’Università Cattolica di Milano, che affronterà una questione di grande attualità e delicatezza etica: «Dalle gemelle Kessler alla scelta del fine vita». Un appuntamento che si preannuncia intenso, capace di intrecciare riflessione teologica, antropologica e pastorale. A chiudere la rassegna, venerdì 13 febbraio, sarà don Massimo Mapelli, responsabile del progetto di Libera Masseria a Cisliano, con l’intervento «Da un bene confiscato alla mafia a un bene comune». Una testimonianza concreta di come legalità, impegno sociale e Vangelo possano tradursi in esperienze di riscatto e speranza per il territorio. Tutti gli incontri si svolgono presso il Cinema Mignon – Oratorio di Cornaredo, in piazzale don Carlo Aresi 1, con ingresso libero. La partecipazione registrata fin dal primo appuntamento conferma il desiderio della comunità di confrontarsi su temi culturali, sociali e spirituali di ampio respiro, in uno stile di dialogo aperto e attento alla realtà. La rassegna “Proposte culturali 2026” si presenta così non solo come una serie di conferenze, ma come un vero e proprio laboratorio di pensiero e cittadinanza, capace di coinvolgere credenti e non credenti, giovani e adulti, nel segno di una cultura che unisce e genera consapevolezza.