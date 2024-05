La suggestiva Villa Parravicini di San Giorgio su Legnano ospiterà l'8 giugno il secondo concerto estivo “Community Choir About 500”: un coro con più di 50 voci che renderà omaggio alle canzoni che hanno fatto la storia della musica, organizzato da ProLoco San Giorgio su Legnano APS.

A Villa Parravicini il secondo concerto estivo "Community choir about 500"

"Esprimiamo i nostri più sentiti ringraziamenti al Comune di San Giorgio su Legnano e a Banca BCC Busto Garolfo e Buguggiate per il costante sostegno".

Un ringraziamento particolare è rivolto ai proprietari della Villa Parravicini per la loro disponibilità e gentilezza nell’aprire le porte della Villa di via Gerli, permettendoci ogni anno di accogliere eventi musicali e non solo, all’interno dei loro giardini.

"Abbiamo voluto accogliere la richiesta del coro ABOUT 500 che, dopo l’esibizione tenuta in occasione dell’evento di Natale “Tira tardi a San Giorgio Christmas Party”, avevano la voglia e l’entusiasmo di portare ancora a San Giorgio la loro musica.."

Coinvolgere gli invitati in uno spettacolo canoro

L’esibizione di ABOUT 500 è molto più di un concerto: è l’occasione di coinvolgere tutti gli invitati in uno spettacolo canoro all’interno della meravigliosa e suggestiva Villa Parravicini.

L’accesso alla Villa Parravicini sarà possibile dalle ore 20.15 esclusivamente tramite il biglietto prenotato online ( http://bit.ly/about500-2024 ), mentre lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.15. Per garantirsi un posto a sedere e godere dello spettacolo in totale comodità sarà possibile riservare delle sedie. In alternativa, sarà possibile assistere allo spettacolo in piedi (sempre su prenotazione per riservarsi l’ingresso alla Villa).

L’evento verrà annullato in caso di maltempo.

Non perdete l’occasione di vivere una serata all’insegna della musica e della bellezza presso la storica Villa Parravicini. Prenotate il vostro posto e preparatevi ad essere coinvolti in un’esperienza unica nel cuore di San Giorgio su Legnano!