Volontario vip al centro vaccinale: è la Mabilia

Volontario vip al centro vaccinale allestito dall’Ordine di Malta nell’area dell’ex Fiera di Monza.

Volontario vip tra gli anziani che devono fare il vaccino: è la Mabilia

«Di fronte agli anziani un po’ spaesati ho tirato fuori la Mabilia che è in me e ho cercato di farli sentire a loro agio parlandogli in dialetto». Parola di Enrico Dalceri, la Mabilia dei Legnanesi, che da sabato 24 aprile 2021 si occupa di accogliere e smistare i pazienti fragili in arrivo, di registrarli, rassicurarli, «ma anche di stare attento ai furbetti che tentano di infilarsi senza averne il diritto».

«Come dice sempre la Teresa, “fare del bene fa bene a chi lo fa”»

«Un’esperienza meravigliosa, che riempie il cuore – prosegue Dalceri – D’altra parte la Teresa lo dice sempre: “Fare del bene fa bene a chi lo fa”. Con i teatri chiusi, non sto lavorando da tempo, allora ho pensato che potevo mettermi a disposizione, nel mio piccolo, per fare la mia parte nella lotta contro il virus. Da ragazzo avevo già prestato servizio come volontario in un canile, ed era stato gratificante; ora aiutare gli esseri umani lo è ancora di più. Tante volte basta uno sguardo per creare un legame e far sentire le persone meno sole. In questa pandemia dobbiamo certo curare il corpo, ma senza dimenticare il cuore e l’anima». È a quelli che Dalceri parla con i suoi occhi azzurri, i suoi modi cordiali e, perché no, qualche battuta dai perfetti tempi comici: d’altra parte, anche senza lustrini e parrucca, è pur sempre la Mabilia!