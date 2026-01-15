Un 22enne ieri sera, 14 gennaio 2026, si è scontrato con la propria auto contro un albero a Cuggiono: si trova in gravi condizioni all’ospedale.

Ventiduenne in gravissime condizioni dopo lo schianto in auto

Lo scontro è avvenuto poco prima delle 21 di ieri sera lungo il viale del Cimitero: il ragazzo si sarebbe scontrato con un albero in totale autonomia per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenute un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso. Giunti sul luogo dell’impatto anche i vigili del fuoco e i Carabinieri di Legnano.

E’ stato successivamente elitrasportato all’ospedale San Gerardo di Monza dove si trova in Neurorianimazione con prognosi riservata.