Vandalo scatenato si sfoga contro il dehors di un bar

Vandalo scatenato in via Rossini a Legnano.

Vandalo scatenato contro un bar e un cantiere

E' successo nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 26 luglio 2021. Uno sconosciuto, arrivato sul posto in bici, ha distrutto il paravento in legno che delimita l'area esterna di un bar (che in quel momento era chiuso) e poi ha ribaltato tavoli e sedie. Non contento, ha pensato bene di buttare per aria anche alcuni cartelli del cantiere che sorge vicino al locale. Come se nulla fosse, conclusa la propria impresa, è montato nuovamente in sella e si è allontanato in tutta tranquillità. Un accesso di furia inspiegabile, che pur non avendo provocato danni ingenti ha lasciato l'amaro in bocca ai titolari del bar. Il fatto è stato prontamente segnalato alla Polizia Locale.