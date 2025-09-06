Vandalizzati i “vigilini” davanti a scuola

Ignoti si sono divertiti a imbrattarli rovinandoli. Il Comune è subito intervenuto ma sono stati ridipinti di giallo, perdendo la loro particolarità.

Vandalizzati i “vigilini”, i panettoni posti all’ingresso del marciapiede che dal parcheggio conduce all’ingresso della scuola primaria di via Annoni a Cuggiono.

I “vigilini” di via Annoni presi di mira dai vandali

Il loro scopo è la gestione dello spazio come dissuasori di parcheggio ed erano stati dipinti come due vigili, con tanto di divisa, per renderli più adatti e divertenti per le bambine e i bambini che frequentano la zona durante l’anno scolastico, e vedono i vigili all’opera nel garantire sicurezza all’entrata e uscita dalle lezioni. Ignoti si sono divertiti a imbrattarli rovinandoli. Si è subito intervenuti e i panettoni sono stati ridipinti con vernice gialla, perdendo però la loro immagine di vigilini.

Vandalismo o astio nei confronti della Polizia Locale?

Amareggiato il primo cittadino Giovanni Cucchetti:

“Si fanno piccole cose come dipingere i vigilini per rendere il nostro paese migliore, ma di fronte a questi gesti prende lo scoramento e ci si chiede perché accadono, quale sia il divertimento. Mi chiedo se sia un semplice atto di vandalismo da parte di nullafacenti che non hanno nulla di meglio da fare che danneggiare la cosa pubblica, oppure un segnale che l’attività della nostra Polizia Locale sul territorio dà fastidio a chi non è avvezzo al rispetto delle regole”.