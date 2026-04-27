Vandalizzata la targa dedicata a Gino Strada e Teresa Sarti: è accaduto a San Vittore Olona.
Vandalizzata la targa dedicata a Gino Strada e Teresa Sarti
Vandalizzata la targa dedicata a Gino Strada e Teresa Sarti. Il fatto è successo a San Vittore Olona, ignoti se la sono presa infatti con il palo che sorreggeva il cartello dove sono riportati i nomi dei due fondatori di Emergency, associazione che da anni cura le vittime civili di tutte le guerre e a cui è dedicato il giardinetto di via Mazzini, che era stato a loro intitolato nel maggio del 2024.
Grande l’amarezza del gruppo Emergency di San Vittore Olona:
“Chiunque sia stato a vandalizzare la Targa dedicata a Gino Strada e Teresa Sarti Strada fondatori di Emergency che hanno dedicato la loro vita a curare tutti coloro che ne hanno bisogno in paesi in guerra e in paesi poveri, evidentemente non ha rispetto per nulla. Crede, forse, di aver fatto una bravata perché pensa sia un divertimento oppure perché soffre di una mania distruttiva.
Pensiamo anche che lo abbia fatto perché non conosce il significato della parola ‘RISPETTO’ che in primis riguarda le persone ma anche beni pubblici e privati. Glielo scriviamo il significato di ‘RISPETTO’ per stimolarlo a fare una riflessione sulle conseguenze delle sue azioni. Il ‘RISPETTO’ è un sentimento che ci porta ad avere un atteggiamento di cura, di riguardo, di stima che è alla base della convivenza civile. Rispettare significa saper riflettere prima di agire”.