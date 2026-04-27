Vandalizzata la targa dedicata a Gino Strada e Teresa Sarti: è accaduto a San Vittore Olona.

Vandalizzata la targa dedicata a Gino Strada e Teresa Sarti

Vandalizzata la targa dedicata a Gino Strada e Teresa Sarti. Il fatto è successo a San Vittore Olona, ignoti se la sono presa infatti con il palo che sorreggeva il cartello dove sono riportati i nomi dei due fondatori di Emergency, associazione che da anni cura le vittime civili di tutte le guerre e a cui è dedicato il giardinetto di via Mazzini, che era stato a loro intitolato nel maggio del 2024.

Grande l’amarezza del gruppo Emergency di San Vittore Olona: