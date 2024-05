I giardinetti intitolati a Gino Strada e Teresa Sarti

Mattinata di dediche ed emozioni a San Vittore Olona dove si è svolta la cerimonia di intitolazione dei giardinetti di via Mazzini a Gino Strada e Teresa Sarti, i fondatori di Emergency

L'omaggio a Gino Strada e Teresa Sarti

Si è svolta questa mattina la cerimonia di intitolazione dei giardini di via Mazzini a Gino Strada e a sua moglie Teresa Sarti, i cui nomi resteranno indissolubilmente legati a Emergency, l'associazione da loro fondata che si occupa della cure alle vittime civili delle guerre.

Un taglio del nastro che ha visto in prima fila la sindaco Daniela Rossi che ha ricordato come

"Emergency è attiva in paese da circa 30 anni grazie a un gruppo di volontari. Abbiamo deciso di intitolare questo luogo frequentato da giovani a Gino e Teresa perché vorremmo che i giovani possano scoprire queste due figure importanti: il fatto di aver fondato Emergency e di aver impegnato tutta la loro vita nella cura e contro i conflitti li rende dei benefattori di umanità"

Dopo la sindaca, è intervenuta Anna Mestriner, volontaria di gruppo locale, che ha ricordato come "Strada non fosse un pacifista, ma fosse contro la guerra. Una guerra da lui vissuta e raccontata che è la piaga di umanità, che procura morte e ha come vittime soprattutto civili, donne, anziani e bambini. E' ora di buttare via la guerra dalla storia dell'uomo"

La cerimonia è stata accompagnata dalle note del Complesso bandistico sanvittorese