Vandali distruggono la sede della banda

La sede della banda di Buscate colpita dai vandali.

Banda colpita dai vandali

Ora è toccato alla banda di Buscate. Ancora una volta. Nella stessa notte in cui ignoti si sono introdotti nella sede dell'Asd Buscate Calcio, la stessa sorte è toccata alla sede del Corpo musicale Santa Cecilia. Un fatto che ha lasciato tutti sgomenti.

L'amarezza dei musicisti

"Per la seconda volta nell'arco di pochi mesi soggetti ignoti hanno fatto irruzione nella nostra sede, con atti di vandalismo alle attrezzature nonché agli armadi che costudiscono strumenti musicali e partiture fondamentali per lo svolgimento della nostra attività artistica nonché dell' insegnamento musicale dei nostri allievi - affermano dal Corpo musicale - Sono stati sottratti un flicorno baritono di discreto valore commerciale nonché un mixer audio.

Siamo tristi, rammaricati e impotenti di fronte ad atti simili nei confronti di un'associazione no profit che basa la sua attività sul volontariato. Vergogna".